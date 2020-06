L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a favorablement accueilli, lundi, les décisions prises lors du Conseil des ministres relatives aux aides aux commerçants et artisans impactés par la pandémie de la Covid-19 et l’examen des voies et moyens de lever progressivement le confinement sur certaines professions et activités commerciales.

L’ANCA "s’est félicitée des décisions du Conseil des ministres relatives à l’examen des possibilités d’aides aux commerçants et artisans touchés par l’épidémie de Coronavirus à l’instar de l’exonération fiscale, et à l’examen avec les partenaires sociaux de la formule idoine pour la levée progressive du confinement pour certaines professions et activités commerciales", indique un communiqué de l’Association. Par ailleurs, l’ANCA a salué "la prorogation du versement de l'allocation de 10.000 DA jusqu'à la levée du confinement, avec le maintien de la liste ouverte afin de permettre aux personnes impactées de s'y inscrire". A ce propos, l’Association prévoit de soumettre, dans le courant de la semain e aux services ministériels concernés, une liste des activités commerciales et artisanales, en élaborant un guide pour chaque activité adapté aux mesures de confinement.

Par ailleurs, l’ANCA réitère son appel à l’adresse des citoyens à "respecter les mesures de prévention du Covid-19 liées notamment au port du masque et à la distanciation, afin de protéger leur vie, assurer la continuité des activités commerciales et reprendre un train de vie normal".

Présidé par monsieur le président de la République, le Conseil des ministres, réuni dimanche, a décidé "d’examiner avec les partenaires sociaux de la formule idoine pour la levée progressive du confinement pour certaines professions et activités commerciales à moindres risques de propagation du coronavirus outre les activités ayant un impact direct sur la vie du citoyen après un long arrêt".

"L’examen des possibilités d’aides aux petits commerçants impactés, y compris une exonération partielle des impôts" a également été évoqué lors de cette réunion. Dans son intervention, le président de la République a mis l'accent sur "l'impératif de se conformer aux mesures préventives pour éviter toute contamination, notamment par le port des masques et le respect de la distanciation physique".