Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi s’est engagé lundi à accompagner les enfants talentueux disposant de compétences sportives dans les l’Etablissements pour enfants assistés (EEA) , et de développer les activités sportives au sein des structures accueillant cette catégorie de la société.

S'exprimant à l’occasion d’une visite à l'EEA d’El Biar (Alger), en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou, le ministre s’est dit ravi "d’être avec ces enfants qui sont les jeunes de demain". "Nous œuvrons, de concert avec madame la ministre, à jeter des passerelles de coopération et de partenariat avec les maisons de Jeunes et les centres pour enfants, parallèlement au développement du sport scolaire, pour accompagner cette catégorie de la société et développer les activités sportives au sein des structures accueillant les enfants assistés", a-t-il affirmé.

"Nous travaillons avec le secteur de la Solidarité nationale, de la famille et de la co ndition de la femme dans le cadre d’une convention entre les deux ministères, pour dynamiser les canaux de la coopération et attirer les jeunes talents sportifs prometteurs dans ces centres qui disposent de compétences et qui ont besoin d’accompagnement et de découverte.

De soncoté, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, a dit avoir "constaté lors de mes différentes visites sur le terrain dans plusieurs wilayas du pays que l’Algérie dispose de jeunes talents dans le domaine sportif à l’intérieur des EEA, et c'est pourquoi nous sommes convenus, avec le ministre de la Jeunesse et des sports à coordonner entre nos deux secteurs et à dynamiser les canaux de la coopération pour attirer les enfants talentueux dans les différentes disciplines".

Enfin, la ministre a félicité les enfants du monde en général et ceux de l’Algérie en particulier à l'occasion de leur journée internationale, rappelant que l’Etat accordait un grand intérêt à cette catégorie, et consenti beaucoup d’efforts dans la promulgation de lois pour protéger cette catégorie de la société relevant du ministère de la solidarité nationale.