L'Agence d'Alger de la Caisse nationales des assurances sociales (CNAS) a lancé une opération de sondage dédiée aux employeurs du secteur économique en vue d'évaluer leur capacité de régler leurs dus relatifs à la déclaration des salariés, et d'établir un échéancier de paiement adéquat, permettant au même temps à l'employeur d'être à jour et à l'employé de maintenir ses droits en matière de la sécurité sociale, indique lundi un communiqué de la même agence.

Dans le cadre des mesures de facilitations et de prévention contre les risques de propagation épidémiologique du COVID-19, la CNAS Agence d'Alger informe les employeurs du secteur économique, qu'une opération de sondage via le site www.cnas.dz est opérationnelle, où un questionnaire est mis à leur disposition, dans lequel, sont portées des questions objectives, reparties en quatre rubriques, relatives notamment, aux périodes non réglées en matière des cotisations, au nombre d'employés concernés par les décrets exécutifs 69 et 70/20, relatifs aux mesures exceptionnelles prises par l'Et at contre la propagation du COVID-19, notamment le congé exceptionnel, précise le même communiqué dont l'APS a reçu une copie.

Aussi, s'informer sur le taux d'influence du COVID-19 sur la situation économique de l'entreprise, sa capacité de régler son due relatif à la déclaration des salariés, en vue d' établir un échéancier de paiement adéquat, permettant au même temps à l'employeur d'être à jour et à l'employé de maintenir ses droits en matière de la sécurité sociale, souligne-t-on dans le même texte.

L'Agence d'Alger a relevé, par ailleurs, que les formulaires remplis par plus de 4000 employeurs ont démontré que plusieurs entreprises ont cessé totalement leur activité notamment dans la période allant du mois février au mois de mai. Selon les formulaires, note-t-on, certaines entreprises semblent moins impactées par la situation, ont réussi à travailler avec 50% de leur personnel.

Ainsi, insite-t-on, la CNAS établira un échéancier de paiement adéquat à toutes les entreprises affectées par cette situation afin de leur permettre de maintenir les droits des employés en matière de la sécurité sociale.