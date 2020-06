Le wali de Boumerdes Yahia Yahiatene a décidé dimanche de la fermeture de la totalité des plages de la wilaya conformément aux mesures de prévention visant à endiguer la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

La décision de fermeture a été dictée par le constat, durant le weekend, d’une importante affluence de citoyens sur les grandes plages de la wilaya dont celles de la ville de Boumerde s, de Cap Djinet, de Dellys et de Boudouaou El Bahri, suite à une montée des températures, a indiqué le wali. En effet, la majorité des plages de la wilaya, au nombre de 63, dont 47 autorisées à la baignade, ont enregistré le week-end passé une forte affluence de citoyens et de familles de l’intérieur et de l’extérieur de la wilaya et ce, en dépit des instructions des autorités d’éviter les regroupements pour arrêter la propagation du Covid-19.