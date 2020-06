Une production de 942.000 tonnes de céréales est attendue dans la wilaya de Saïda pour la saison agricole en cours, a-t-on appris dimanche du directeur des services agricoles (DSA).

La production durant la saison moisson-battage, dont le démarrage est prévu à la mi juin prochain, comprendra 251.620 quintaux de blé dur, 185.792 qx de blé tendre, 432.794 qx d’orge et 72.870 qx de son, a indiqué Benaouda

Dellali, faisant savoir que cette campagne cible une superficie globale de 101.000 hectares dont 39.254 ha pour l’orge et 31.452 pour le blé dur.

Afin de garantir la bonne marche de la campagne moisson-battage, des moyens importants ont été mobilisés, notamment 301 moissonneuses-batteuses, plus de 2.000 tracteurs et un magasin de stockage des céréales d’une capacité estimée à 700.000 qx au niveau de la coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS), ainsi que quatre autres points de stockage d'une capacité globale dépassant 200.000 qx, a-t-on souligné.

D’autre part, la même structure a mis en place un comité chargé du suivi et de la bonne marche de cette campagne, à travers des actions de sensibilisation cont re les incendies pouvant détruire les récoltes , exhortant les agriculteurs à adopter les mesures de prévention contre le covid-19.

Pour rappel, la wilaya de Saïda a réalisé, durant la dernière campagne moisson-battage 2019, une production estimée à près d'un (01) million de quintaux de céréales sur une surface de 131.000 hectares.