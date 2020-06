La brigade de protection des personnes fragiles et les équipes de la police judiciaire des sûretés urbaines et de daïras de Mila ont enregistré 73 enfants victimes de violences et de maltraitance depuis le début de l'année jusqu’à la fin du mois de mai en cours, a-t-on appris dimanche auprès des services de la sûreté de wilaya.

La même source a affirmé à l’APS que cette brigade a comptabilisé 50 mineurs victimes de violences volontaires, 11 autres victimes d'agressions sexuelles, alors que 12 enfants ont fait l’objet de maltraitance depuis le début de l'année.

Durant la même période, cette brigade est intervenue pour secourir 7 mineurs en danger moral et les rendre à leurs familles, de même qu’elle a traité 39 cas impliquant 45 mineurs, dont un a été placé en détention. Par ailleurs, au cours de l'année 2019, cette même brigade a enregistré pas moins de 175 mineurs victimes de violences volontaires, 41 autres mineurs victimes de maltraitances, tandis que 36 autres mineurs ont été agressés sexuellement.

Outre cela, toujours au cours de l’année 2019, 90 affaires ont été aussi enregistrée s à l’issue desquelles 23 mineurs ont été placés dans des établissements de rééducation, au moment où 81 mineurs ont été libérés, a-t-on fait savoir . Enfin, 18 mineurs en danger moral ont été pris en charge durant cette période et 5 fugueurs ont été retrouvés et remis à leurs familles, a-t-on ajouté.