Une production de 1,6 million quintaux (qx) de céréales est attendue dans la wilaya de Ain Defla au titre de la campagne agricole 2019-2020, en baisse par rapport à la campagne précédente (2 millions de qx), a-t-on appris dimanche auprès du directeur local des Services Agricoles (DSA).

Ces prévisions ont pris en ligne de compte le stress hydrique auquel a fait face la wilaya trois mois durant, a précisé Mokhtar Bouabdelli, rappelant que les champs céréaliers à Ain Defla dépendent, dans leur majorité, des précipitations. "Durant les mois de décembre, janvier et février, nous avons estimé le déficit hydrique à plus de 150 mm", a-t-il relevé, signalant que l'absence de précipitations dans les moments "cruciaux" a empêché les plantes de poursuivre leur cycle végétatif dans des conditions normales. La faiblesse de la pluviométrie a fait que sur les 78.300 Ha consacrés initialement à la céréaliculture, 5.000 ont été dédiés aux fourrages, a-t-il expliqué, signalant que la céréaliculture est notamment concentrée dans les régions de Ain Defla, Djellida' Djendel et Ain Lachiakh. Abordant la c ampagne moissons-battages, il a assuré qu'elle se déroulera dans des "conditions normales", observant que la pandémie du Coronavirus imposera aux agriculteurs de se conformer aux mesures de distanciation et d'hygiène prises par les autorités compétentes. Le DSA a, en outre, fait état de 25 points consacrés à la collecte de la récolte à l'échelle de la wilaya, émettant le souhait d'atteindre le volume récolté la saison dernière (plus de 950.000 qx).