Ces zones d’ombre situées dans leur immense majorité dans des régions enclavées ou bien montagneuses au relief difficile, nécessitent une mise à niveau des conditions de vie du citoyen à travers la concrétisation de 2031 projets, a souligné la même source.

De manière générale, la priorité sera accordée aux projets de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz, d’éclairage public et d’assainissement en plus des travaux de réalisation d’aménagement, de transport et de chauffage scolaire, a-t-on ajouté. Les services de la wilaya se chargeront dans un premier temps de déterminer les projets prioritaires dans ces zones afin qu’ils soient inscrits et concrétisés "dans les plus brefs délais", a-t-on encore relevé. La même source a, par ailleurs, indiqué que ces projets feront l’objet d’un suivi continu selon les instructions du ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire visant à garantir la réception des travaux dans les délais co nvenus.

Le wali de Batna, Toufik Mezhoud avait récemment visité de nombreuses zones d’ombre de la wilaya, où il s’est enquis des conditions de vie des citoyens et de leurs besoins prioritaires notamment en matière de désenclavement, d’AEP et de raccordement à l’électricité et de gaz.