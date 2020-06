La maladie de Ménière est un trouble chronique de l'oreille interne. Elle se manifeste par des vertiges, des bourdonnements dans les oreilles et une baisse de l'audition, notamment des sons graves. Dans 80 % des cas, elle ne touche qu'une seule oreille. Les crises, brutales, répétées et plus ou moins sévères selon les malades, peuvent durer de plusieurs minutes à plusieurs jours.

Des crises à la fréquence variable

Si elles peuvent être précédés de maux de tête, les poussées surviennent souvent sans aucun signe annonciateur. Elles commencent généralement par une sensation d'oreille bouchée, la survenue de bourdonnements et d'acouphènes... La personne atteinte a l'impression que tout tourne autour d'elle, ce qui provoque des nausées allant jusqu'à des vomissements. Dans certains cas, ces vertiges s'accompagnent de diarrhée, de pâleur et de sueurs. Les yeux du malade peuvent effectuer des mouvements saccadés et involontaires.

La crise se calme progressivement. L'audition a tendance à redevenir normale, mais les acouphènes peuvent persister, tout comme une migraine pouvant durer plusieurs jours. Il arrive aussi que la sensation d'étourdissement persiste. La fréquence des poussées est très variable selon les individus. La plupart des malades ont quelques crises par an, mais certaines en ont plusieurs par semaine. La pathologie est imprévisible.

Comment se diagnostique-t-elle ?

La maladie de Ménière n'est pas considérée comme une maladie rare. Sa prévalence varie d'une personne sur 600 à une personne sur 10 000 selon les pays selon Orphanet. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes, même si elle est légèrement plus fréquente chez la gent féminine. Généralement, elle survient entre 20 et 50 ans, mais peut apparaître à tout âge de la vie.

Au vue des signes cliniques, le diagnostic est relativement facile à faire pour le médecin. Cependant, il s'agit d'un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire qu'il ne peut être confirmé qu'une fois que toutes les autres causes possibles de vertiges, bourdonnements et surdité ont été éliminées. Le diagnostic de maladie de Ménière ne peut donc être évoqué qu'après plusieurs crises de vertiges.

Comprendre l'oreille

La cause exacte de la maladie de Ménière est pour le moment inconnue. Ses manifestations s'expliquent toutefois par un dysfonctionnement dans l'oreille interne (ou labyrinthe), la partie la plus profonde de l'organe de l'ouïe assurant le fonctionnement de l'audition, mais aussi de l'équilibre.

D'une part, l'oreille interne accueille un organe prenant la forme d'un escargot, appelé cochlée (ou limaçon). Sa mission est de transformer les sons en signaux électriques pour les transmettre au cerveau. D'autre part, elle contient l'organe permettant de garder l'équilibre lors des changements de position de la tête et du corps, l'appareil vestibulaire.

La cochée et le vestibule sont remplis d'un liquide, l'endolymphe. C'est l'excès de ce dernier dans l'oreille interne qui serait responsable des symptômes de la maladie de Ménière. Ce phénomène, dénommé hydrops endolymphatique, augmente la pression dans l'oreille interne. Si bien que les sons et les mouvements ne sont plus perçus correctement. Les signaux d'audition et d'équilibre arrivent « brouillés », voire contradictoires au cerveau. Ce dernier a l'impression que le corps est debout et couché à la fois, ce qui déclenche la crise de vertiges.

Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette affection de l'oreille interne. Il pourrait s'agir d'une réaction à des agressions extérieures (virus, traumatismes), d'une allergie, ou encore d'un dérèglement du système immunitaire.

Soulager les symptômes

Il n'existe pas de traitement permettant de guérir la maladie de Ménière, mais ses symptômes peuvent être soulagés. Certaines mesures thérapeutiques permettent ainsi de mieux vivre avec la maladie :

Le traitement des crises : en cas d'attaque, le repos et le calme sont nécessaires, même s'il est déconseillé de rester trop longtemps alité. Des anxiolytiques, des anti-vertigineux et des médicaments anti-vomissements peuvent apaiser les manifestations.

Le traitement de fond : l'objectif est de diminuer la fréquence des crises et de prévenir la détérioration de l'audition. Les médicaments diurétiques, par exemple, soulageraient la pression dans l'oreille interne. Certains antihistaminiques aideraient, mais leur efficacité n'a pas clairement été démontrée. Les corticoïdes sont parfois utilisés pour diminuer l'intensité des symptômes, mais ils entraînent des effets indésirables.

La rééducation vestibulaire : il s'agit d'une spécialité de la physiothérapie, destinée à rééduquer l'équilibre. Des exercices, réalisés à l'aide d'un fauteuil rotatoire, d'un trampoline ou de dispositifs oculaires, renforcent les mécanismes qui interviennent dans l'équilibre pour compenser le dysfonctionnement du vestibule. Le traitement pressionnel : en cas d'inefficacité des précédentes thérapies, il ne reste que cette solution avant la chirurgie. Elle consiste à insérer, sous anesthésie, un tube à l'intérieur du tympan. Ce drain réduirait la fréquence des crises. Si ce n'est pas le cas, un appareil peut être utilisé pour propulser de l'air dans l'oreille à travers ce tube, et rééquilibrer la pression interne. La prise en charge de la perte auditive et des acouphènes : des appareillages spécialisés existent pour masquer les bruits perturbateurs et améliorer l'audition.

Dans de rares cas, la chirurgie

Pour les personnes souffrant d'une forme plus sévère, différentes interventions chirurgicales peuvent être envisagées. Certaines techniques détruisent définitivement l'oreille interne, et restent destinées aux personnes pour lesquelles toutes les méthodes alternatives ont échoué : La décompression du sac endolymphatique : la pression dans l'oreille interne est soulagée en décomprimant la poche qui contient l'endolymphe, afin de drainer du liquide. Réalisée sous anesthésie générale, elle est préconisée pour les personnes qui souffrent de la pathologie aux deux oreilles.

La labyrinthectomie chimique : un produit toxique pour l'oreille interne est injecté à travers le tympan pour détruire les cellules du vestibule. Les injections sont répétées, jusqu'à l'obtention de l'arrêt des crises.

La labyrinthectomie chirurgicale : elle consiste à enlever ou détruire complètement l'oreille interne du côté atteint. Cette opération n'est pas sans conséquences, puisqu'elle détruit aussi complètement l'audition.

La neurotomie vestibulaire : lorsque la décompression du sac endolymphatique n'est pas suffisante, le nerf de l'équilibre peut être sectionné. L'intervention préserve généralement l'audition, mais nécessite une hospitalisation assez longue.

Le soutien psychologique

Le soutien psychologique serait essentiel au bon traitement et à l'acceptation de ce trouble. Vivre avec la maladie de Ménière s'avère en effet particulièrement stressant : les crises de vertiges peuvent survenir à tout moment. Or le cercle est vicieux, puisque l'angoisse favorise leur survenue. Quant aux acouphènes, ils peuvent être difficiles à supporter et synonymes de dépression, d'isolement, de problèmes professionnels...

Ils seraient d'ailleurs plus endurables lorsqu'ils sont noyés dans les bruits environnants et ignorés.

« Cette maladie est parfois très délicate à traiter, souligne le Dr Aillagon-Bourguet, interrogé par Top Santé. On arrive à faire remonter l'audition et à limiter les crises grâce à un traitement de fond (comme Betaserc®), mais une période de stress professionnel intense peut déclencher une nouvelle crise. » Il est ainsi conseillé d'apprendre à gérer son stress par la pratique sportive, des techniques de relaxation ou de la psychothérapie.