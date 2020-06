L'Organisation mondiale de la santé cible l'intensité sonore des smartphones. Elle s'inquiète pour la santé auditive de ses usagers, qui devraient être 900 millions en 2050 à souffrir de pertes auditives. Alors qu'un rapport révèle que le bruit est néfaste pour la santé globale des habitants d'Île-de-France, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'inquiète quant à elle de la santé auditive des utilisateurs de smartphones. Dans une réglementation non contraignante communiquée ce mercredi 13 février, l'organisme alerte sur les dangers d'une utilisation excessive des écouteurs vissés aux oreilles, et recommande de baisser le son des appareils. Elle rappelle qu'environ 50 % des jeunes de 12 à 35 ans, soit 1,1 milliards de personnes, risquent de souffrir de pertes auditives à cause « d'une exposition prolongée et excessive à des sons fort ». « Étant donné que nous disposons du savoir-faire pour prévenir les pertes auditives, il ne devrait pas y avoir autant de jeunes gens qui continuent d'endommager leur audition en écoutant de la musique », déclare le médecin et directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité par Sud Ouest.

VERS UNE LIMITATION AUTOMATIQUE DU VOLUME ?

Afin de protéger l'audition des populations, particulièrement les plus jeunes, l'OMS s'est associée à l'Union internationale des télécommunications (UIT, une autre agence de l'ONU) pour établir une nouvelle norme internationale à l'intention des fabricants de ces appareils audio personnels. Celle-ci demande aux constructeurs d'inclure dans les smartphones des systèmes permettant d'évaluer les risques liés au volume sonore et la durée d'écoute. L'objectif ? Informer l'usager, et surtout l'alerter en cas de danger.

L'OMS propose ainsi d'introduire un « contrôle parental » ou une limitation automatique de l'intensité des sons.

UN « COMPTEUR DE VITESSE »

« Pour l'instant, nous n'avons que notre instinct » pour nous dire si le volume sonore est trop élevé, explique Shelly Chadha, médecin de l'OMS, lors d'un point de presse à Genève relayé par Sud Ouest. « C'est comme si vous conduisiez sur une autoroute, mais sans compteur de vitesse dans votre voiture ni limite de vitesse. Ce que nous proposons, c'est que vos smartphones soient équipés d'un compteur de vitesse, d'un système de mesure qui vous informe sur la quantité du son que vous recevez et qui vous indique si vous dépassez la limite », illustre-t-elle.

Les jeunes « doivent comprendre que s'ils perdent l'audition, elle ne reviendra plus », ajoute Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'organisation rappelle que plus de 5 % de la population mondiale, soit 466 millions d'individus, souffre de pertes auditives incapacitantes. Parmi les personnes atteintes, 34 millions seraient des enfants. D'ici 2050, l'OMS estime que cela représentera plus de 900 millions de personnes, soit 1 humain sur 10. Adopter de nouvelles permettrait d'éviter la moitié de ces cas, conclut l'organisme.