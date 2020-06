L'Ukraine a commencé lundi à relancer ses liaisons ferroviaires après plus de deux mois d'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus, selon les médias.

Une quarantaine de trains longue distance et plus de 200 trains de banlieue se sont ainsi remis à circuler lundi, a précisé le ministre des Infrastructures Vladyslav Krykliï sur la messagerie Telegram.

D'autres trains vont suivre prochainement, la reprise de leur circulation étant décidée en fonction du nombre de cas de Covid-19 dans les zones qu'ils desservent, a-t-il précisé. Pour réduire les risques de contamination lors du voyage, tous les passagers et le personnel des trains doivent porter des masques. Des prises de températures seront effectuées à l'entrée des wagons, qui seront désinfectés après chaque voyage, selon le service de presse de l'opérateur national des chemins de fer. Dans les trains reliant des territoires plus touchés, les autorités prévoient de ne vendre de billets que pour la moitié des places disponibles afin d'assurer la possibilité de distanciation entre les passagers.

L'Ukraine a fermé toute la circulation ferroviaire à la mi-ma rs dans le cadre d'un confinement imposé après la détection des premiers cas de coronavirus dans ce pays, l'un des plus pauvres en Europe et dont le système de santé publique est en ruine.

Les autorités ont déjà rouvert en mai certains commerces et les transports en commun, ainsi que les parcs, les terrasses et les centres commerciaux, dans le cadre d'un déconfinement graduel. L'Ukraine a recensé à ce jour 24.012 cas de coronavirus dont 718 mortels.