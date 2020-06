Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et l'armée iranienne ont déployé dimanche des hélicoptères dans les forêts du mont Zagros, dans l'ouest et le sud-ouest de l'Iran, pour lutter contre les feux de forêt, selon des médias locaux.

Le déploiement est intervenu après que le président iranien Hassan Rohani a émis le jour même un ordre destiné aux institutions compétentes, leur enjoignant de répondre d'urgence aux incendies qui se sont propagés dans les forêts de Bushehr, dans le sud de l'Iran, et dans la province du Khouzistan, dans le sud-ouest du pays.

Le CGRI et l'armée avaient déjà envoyé sept hélicoptères dans les forêts de Gatchsaran et Dehdasht, dans la province de Kohguilouyeh-et-Bouyer-Ahmad, et à Behbahan, dans la province du Khouzistan.

Selon les derniers rapports, les incendies ont détruit 300 hectares de forêts et de prairies à Gatchsaran ainsi que 200 hectares de forêts à Kohguilouyeh au cours des dernières semaines.