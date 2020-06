Le thème "Société et pandémie" sera au centre des travaux d’un colloque international virtuel, premier du genre qui sera organisé les 3 et 4 juin, par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) à Oran, a-t-on appris dimanche auprès des organisateurs.

Prendront part à cette rencontre, organisée en partenariat avec le Centre "Faailoune" de recherche en anthropologie et sciences humaines et sociales de Batna, de nombreux chercheurs dans divers spécialités d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, d'Egypte, d'Irak, des Emirats arabes unis, de Jordanie, d'Arabie Saoudite, du Liban, d'Angleterre, d'Italie, de France et de Turquie, a-t-on indiqué.

La rencontre scientifique intervient suite à l'élaboration par le CRASC d’un premier rapport sur les études empiriques sur le Coronavirus en Algérie et les effets socio-économiques et psychiques du confinement sanitaire et de distanciation sociale sur les différentes catégories sociales, a-t-on fait savoir.

Le colloque vise la confection d’un deuxième rapport tiré des conclusions d’études et expériences nationales et international es, ainsi que l’analyse de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et son impact futur en Algérie et dans le monde, notamment au niveau social et culturel, à partir de la spécialisation et le domaine d’intérêt des chercheurs.

Les débats de ce rendez-vous scientifique seront centrés sur plusieurs thématiques abordant, entre autres, "la pandémie dans la société", "les approches de la recherche et de l’analyse", "la ville dans la période de la pandémie", "la famille dans la période de distanciation sociale", "l’entreprise et les établissements de formation au moment de la pandémie", "la solidarité pendant la durée de distanciation" et "la religion et la culture durant la crise du coronavirus". Au programme, figurent également des interventions de participants qui seront diffusées via les réseaux sociaux des organisateurs, en plus de ceux diffusées sur Youtube, conçues spécialement pour cette rencontre.