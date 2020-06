Le nombre de personnes hospitalisées en France pour des infections au COVID-19 et celui des patients admis en services de réanimation ont une nouvelle fois diminué en l’espace de 24 heures, a annoncé dimanche la Direction générale de la santé (DGS).

Selon ces chiffres, les hôpitaux français accueillent ce dimanche 14.322 malades contaminés (-58 par rapport à samedi), dont 1.319 (-42) en services de réanimation.

Le coronavirus a tué 18.475 personnes en France en milieu hospitalier soit 31 de plus par rapport à samedi, dit encore le communiqué de la DGS.

Les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisées mardi selon Santé Publique France.



Brésil - Covid-19 30 000 morts et plus de 500 000 cas d'infection enregistrés

Le Brésil a déclaré dimanche que le décompte national de ses cas confirmés de Covid-19 avait atteint 514.849 après que 16.409 personnes ont été testées positives au cours des 24 dernières heures, tandis que le bilan des décès dus au virus a approché les 30.000 morts.

Plus précisément, ce sont 29.314 personnes au total qui sont décédées depuis l'enregistrement samedi de la mort de 480 patients supplémentaires, tandis que les autorités sont en train d'enquêter sur 4.208 décès pour déterminer s'ils sont liés au COVID-19, a indiqué le ministère de la Santé.

Le nombre total de patients guéris est de 206.555, a ajouté le ministère.

L'Etat de Sao Paulo est toujours l'épicentre de l'épidémie dans le pays, avec 7.615 décès et 109.698 infections, suivi par celui de Rio de Janeiro qui a dénombré 5.344 décès et 53.388 cas.



Brésil : nouveau bain de foule pour Bolsonaro, près d'un demi-million de cas

Le président brésilien Jair Bolsonaro a participé dimanche à un rassemblement avec ses partisans, bravant une nouvelle fois les normes sanitaires et règles de distanciation sociale à l'heure où le pays enregistre près d'un demi-million de cas du nouveau coronavirus.

Le chef de l'Etat, ouvertement contre les mesures de confinement, s'est présenté devant le palais présidentiel à Brasilia, saluant des dizaines de sympathisants qui scandaient : "mythe, mythe, mythe".

Tout en se gardant cette fois de toucher les mains de ses partisans, M. Bolsonaro, entouré de ses gardes du corps, a porté deux enfants sur ses épaules.

Il est par la suite monté sur un cheval de la police.

Le Brésil, 210 millions d'habitants, est le quatrième pays comptant le plus de morts du nouveau coronavirus en date de samedi avec 28.834 décès, derrière les Etats-Unis (plus de 103.000), le Royaume-Uni (38.489) et l'Italie (33.414), selon un bilan.

Le géant latinoaméricain va bientôt dépasser les 500.000 cas de nouveau coronavirus, deuxième chiffre le plus haut du monde après les Etats-Unis qui enregistrent environ 2 millions de personnes infectées.