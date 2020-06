La baisse des hospitalisations liées au nouveau coronavirus s'est confirmée pour le troisième jour consécutif en Belgique sous la barre des 1000, selon le dernier bilan des autorités sanitaires, rendu public dimanche.

Malgré les 40 nouvelles hospitalisations, les nombre de patients Covid-19 continue de diminuer, passant de 890 samedi à 821 dimanche, ressort-il des chiffres publiés par le Centre de crise belge.

Parmi ces patients, 168 sont admis aux soins intensifs, soit 5 de moins en un jour, relève le Centre de crise qui recense, en outre, 118 guérisons au cours des 24 dernières heures.

Au total, 15.887 patients sont sortis de l’hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, selon la même source. Le nouveau bilan fait également état d’une baisse des nouveaux cas de coronavirus rapportés. Ceux-ci concernent 195 personnes, contre 125 la veille, au moment où la tendance baissière des décès se poursuit aussi. La Belgique a, en effet, déploré 14 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, tandis que le bilan précédent faisait état de 23 cas. Ce chiffre porte à 9.467 le nombre t otal des personnes ayant succombé au nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le pays qui compte désormais 58.381 infections.

Sur l’ensemble des décès, 48% sont survenus à l'hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,5% dans un autre endroit.

La Belgique était passée vendredi, pour la première fois, sous le barre symbolique des 1000 hospitalisations (937), confirmant la tendance à la baisse de l’épidémie constatée durant les derniers jours dans le pays.

Dans le contexte de cette évolution positive, différents scénarios possibles sont actuellement évoqués par les experts concernant les étapes à suivre dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire dans le pays qui s'est récemment lancé dans un périlleux exercice de déconfinement: résurgence, stabilisation ou poursuite de la baisse de l’épidémie. La Belgique avait entamé la semaine dernière sa deuxième phase de déconfinement, marquée par une réouverture partielle des écoles ou encore celle des musées et bâtiments historiques, une semaine après la réouverture des commerces.

Le processus de déconfinement progressif en Belgique avait commencé le 4 mai avec la reprise du travail dans les entreprises en respectant les mesures de protection (port du masque, distanciation, hygiène), la réouverture des magasins de tissu et les merceries pour permettre la confection de masques et l'autorisation d'exercer une activité physique en extérieur avec deux personnes maximum ou les membres d'une famille vivant sous le même toit.