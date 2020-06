Plus de 6.113.340 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 2.520.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations.

Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Dimanche, 3.666 nouveaux décès et 123.415 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont le Brésil avec 956 nouveaux morts, les Etats-Unis (698) et le Mexique (364).

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 104.051 décès pour 1.778.515 cas.

Au moins 416.461 personnes ont été déclarées guéries.

A près les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 38.489 morts pour 274.762 cas, l'Italie avec 33.415 morts (233.019 cas), le Brésil avec 28.834 morts (498.444 cas), et la France avec 28.802 morts (188.882 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 82 décès pour 100.000 habitants, suivi par l'Espagne (58), le Royaume-Uni (57), l'Italie (55), et la France (44).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83.001 cas (2 nouveaux entre samedi et dimanche), dont 4.634 décès (0 nouveau), et 78.304 guérisons.