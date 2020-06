Le service de chirurgie générale (pavillon 14) du centre hospitalo-universitaire (CHU) "Dr Benzerdjeb" d’Oran a repris ses activités pour prendre en charge les opérations de chirurgie ordinaire après avoir été spécialisé dans les cas d’urgence suite à la réservation de nombre de lits pour les malades du coronavirus, a-t-on appris dimanche auprès du bureau d’information et de la communication de cet établissement hospitalier.

La reprise d’activité intervient, selon la même source, suite aux instructions du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière relatives à la reprise des activités médicales et chirurgicales au niveau des services médicaux des différents établissements de santé du pays.

Avec la réouverture du service de chirurgie générale pour effectuer des opérations de chirurgie médicales, il a été procédé au transfert des malades atteints du Covid-19 au sous-sol du service de médecine physiologique, de même que la mise à niveau des effectifs, une structure extensible à 23 lits.

Un passage de confinement et d’isolement a été réalisé à l’étage supérieur et demeure ouvert pour accueillir les m alades de ce service, a-t-on souligné de même source.

De vastes opérations de stérilisation et de désinfection du service de chirurgie générale sont en cours pour accueillir des personnes.

A rappeler que les opérations de chirurgie d’urgence, notamment pour les cancéreux, s'effectuaient au niveau du service ORL, a t-on ajouté.

Le nombre de malades atteints du coronavirus a connu une baisse et 237 patients parmi eux se sont rétablis, soit un taux de 90 % du total des cas admis au CHU d’Oran.