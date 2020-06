Pas moins de 156 000 bavettes ont été distribuées dans les différentes communes de la wilaya de Biskra depuis le début de la crise du Covid-19, a indiqué dimanche le wali, Abdallah Abinouar. S’exprimant lors d’une opération de distribution de bavettes aux imams et aux représentants des associations locales, le chef de l’exécutif local a révélé que sur l’ensemble des bavettes distribuées 100 000 proviennent des autorités centrales tandis que la quantité restante a été confectionnée à l’échelle locale afin de sensibiliser les citoyens à la nécessité du port du masque pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Le wali a rappelé à cet effet que la distribution d’équipements de protection est accompagnée par un travail de sensibilisation de proximité impliquant, selon la circonstance, des imams, des artistes, des sportifs, les scouts musulmans algériens ou encore des représentants de la société civile afin de rappeler qu’il en va de la responsabilité de tous de lutter contre la propagation de l’épidémie.

Il a ajouté qu’en dépit de la fermeture des mosquées, les imams iront de manière individuelle dan s les quartiers distribuer ces bavettes aux citoyens et prodiguer des conseils sur la prévention du Covid-19 et des gestes barrières à adopter pour éviter tout risque de contamination.

M. Abinouar a aussi déclaré que la distribution des bavettes se poursuit dans la wilaya de Biskra à raison de 10 000 unités par semaine, soulignant l’élan de solidarité pour la fabrication d’équipements et de tenues de protection auquel ont grandement participé les artisans et le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels.