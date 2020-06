"Nous n'avons jamais eu neuf semaines sans entraînement dans notre vie depuis que nous jouons au football.

Tout cela est différent mais aussi intéressant", a déclaré Klopp sur le site internet de Liverpool.

"Cela fait toute la différence pour nous, pour être honnête, de nous réunir et d'avoir cette heure ou deux ici ensemble.

Vous avez ce contact, cette interaction, directement sur le terrain, et non par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'un écran.

C'est un énorme, énorme soulagement", a analysé le technicien allemand.

Le championnat anglais doit reprendre le 17 juin et les équipes ont pu renouer avec les entraînements en groupes après des semaines de confinement. Cette période a été particulièrement frustrante pour l'entraîneur des Reds, dont l'équipe est confortablement en tête avec 25 points d'avance et tout proche de remporter son premier titre national depuis 30 ans. e premie r match des Reds sera le derby de la Mersey contre Everton.

"Nous n'avons pas besoin d'être en forme pour le match maintenant. Nous travaillons avec une intensité croissante, jour après jour, mais nous devrons être en forme le 19 ou le 20, quel que soit le jour où le match contre Everton sera fixé, a poursuivi Klopp.

Liverpool attend la confirmation des horaires et des lieux de ses matches alors que le chef-adjoint de la police du sud Yorkshire a récemment exprimé ses inquiétudes concernant les possibles mouvements et célébrations des supporteurs de Liverpool.

Tous les matches de Premier League se dérouleront à huis clos et il a été suggéré que Liverpool joue sur terrain neutre afin d'empêcher les fans de se rassembler à l'extérieur du stade. La police du Comté de Merseyside s'est de son côté déclarée prête à encadrer les matches des deux clubs de Liverpool, ne voyant "aucune objection à ce que les matches à domicile d'Everton ou de Liverpool soient joués sur leurs terrains respectifs".