Les organisateurs de l'US Open de tennis, prévu fin août à New York, comptent instaurer des mesures plus ou moins drastiques, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), rapporte dimanche L'Equipe.

Parmi les mesures envisagées, la mise à disposition de charters pour les joueurs arrivant de zones considérées comme à risque, en Europe (Paris, Vienne, Francfort), en Amérique du Sud (Buenos Aires) et en Asie (Dubaï).

Avant de monter dans l'avion, les joueurs devraient être testés et avoir la preuve qu'ils sont négatifs au Covid-19.

Puis, une fois sur place, un suivi quotidien serait mis en place : questionnaire de santé à remplir, contrôles de température, tests nasaux, salivaires et d'anticorps.

Alors qu'environ 850.000 fans avaient assisté au Majeur l'an passé, l'édition 2020, si elle a lieu, se disputerait probablement à huis clos, comme le souhaite le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo.

"C'est une des options étudiées", a indiqué Stacey Allaster, directrice exécutive en charge du tennis professionnel à la Fédération américaine (USTA).

Il y a "de moins en moins de chances" qu'il y ait des spectateurs cette année, a pour sa part indiqué le directeur financier de l'USTA, Lew Sherr.

Même à huis clos, un tel événement rassemble des milliers de personnes.

Pour limiter les risques de contagion, l'USTA entend limiter l'entourage des joueurs.

"Ils ne viendront pas avec cinq, six, sept ou huit personnes", affirme Allaster.

Le tournoi pourrait fournir des kinés et des masseurs pour que les athlètes ne viennent pas avec les leurs.

La fédération américaine envisage aussi de diminuer le nombre de juges de ligne par match en se reposant davantage sur le "Hawk eye".

"Ce n'est pas évident, on veut évidemment conserver le plus haut degré d'intégrité", explique Allaster qui, pour l'instant, n'imagine pas le tournoi sans ramasseurs de balles - tous adultes, aucun enfant.

L'USTA pourrait créer des vestiaires supplémentaires, notamment en utilisant les infrastructures qui avaient accueilli des centaines de lits d'hôpitaux temporaires au plus fort de la pandémie à New York, et améliorer le système de ventilation.

Si une annulation ou un report en fin d'année à Indian Wells ou Orlando sont toujours envisagés, les organisateurs de l'US Open font tout pour que le Grand Chelem new-yorkais se dispute comme prévu à la fin du mois d'août (qualifications à partir du 2 4 août, finale le 13 septembre) au Billie Jean King National Tennis Center.

Une annonce sera faite entre le milieu et la fin du mois de juin. En attendant, l'USTA travaille sur toutes les mesures sanitaires nécessaires au bon déroulement du tournoi pour "minimiser le risque" de propagation du coronavirus. Elle a présenté son plan à un groupe médical consultatif vendredi.