La sélection algérienne féminine de goal-ball a progressé dans le classement mondial du mois d’avril de la Fédération internationale des sports pour mal-voyants (IBSA) en se hissant à la 9e place, alors que les messieurs reculent à la 11e position.

Avec un total de 218 points, l'équipe algérienne des dames, entraînée par le sélectionneur Mohamed Bettahrat, occupe la 9e position mondiale sur 56 pays classés, grâce notamment au titre de champion d’Afrique ramené en mars dernier d’Egypte et qui lui a permis de se qualifier pour la seconde fois de son histoire aux Jeux Paralympiques, prévus à Tokyo en 2021. Cette 9e position permet également aux Algériennes de dominer le continent, devant l’Egypte (29e), l’Ouganda (35e), le Rwanda (41e), le Kenya (42e), le Maroc (48e), l’Afrique du Sud (53e) et la Tunisie (54e). Le haut du classement mondial pour le mois d’avril reste inchangé, avec, dans l'ordre, le trio Turquie, Brésil et Chine.

Chez les messieurs, l’équipe algérienne a perdu une place au classement d’avril, reculant à la 11e position, malgré son dernier sacre de champion d’Afrique en Egypte et une qualification aux joutes paralympiques de Tokyo. Les "Verts" conservent néanmoins leur "mainmise" sur le continent, puisque la sélection égyptienne (finaliste de la dernière CAN) ne pointe qu'à la 32e position. Les quatorze autres nations africaines classées n’interviennent qu’à partir de la 45e position avec le Maroc.

Le podium est toujours occupé par le Brésil (1er), la Lituanie (2e) et l’Allemagne (3e), alors que 94 pays figurent dans le classement de l’IBSA.