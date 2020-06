"Nous avons retenu au préalable trois scénarios possibles, mais nous avons décidé finalement de reprendre la compétition le premier week-end après la tenue de l'examen du baccalauréat.

Les matchs se joueront bien évidemment à huis clos dans des salles désinfectées, avec des mesures de prévention sanitaire strictes et des gestes barrières pour éviter toute contagion", a indiqué à l'APS le premier responsable de l'instance fédérale.

L'ensemble des compétitions et manifestations sportives, toutes disciplines confondues, sont suspendues depuis le 16 mars dernier, jusqu’au 13 juin, en raison de la propagation du COVID-19.

"Nous allons boucler le championnat et la Coupe d'Algérie en deux mois, pour laisser ensuite place au stage de l'équipe nationale prévu du 1er au 20 décembre, en vue du Championnat arabe des na tions en Tunisie. La prochaine édition du championnat national débutera en janvier 2021", a-t-il précisé. Ainsi, le calendrier se poursuivra avec les 12 journées restantes de la Super-Division (hommes) et 6 journées pour le championnat féminin, alors que la Coupe d’Algérie a atteint le stade des 1/8 de finale. Dans une précédente déclaration à l'APS, Mustapha Lamouchi avait estimé que le Six national n’a pas été perturbé par la situation actuelle, du moment qu’aucun stage ou échéance n’était prévu. "Le report du Championnat arabe des nations, qui devait se dérouler en octobre dernier, a engendré automatiquement le report du prochain regroupement initialement prévu à l’issue de la saison", a-t-il expliqué.