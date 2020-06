Une cinquantaine de militants de l'opposition, dont une de ses figures de proue, Mikola Statkevitch, ont été arrêtés au Bélarus à l'approche de la présidentielle prévue en août, selon une ONG.

Selon l'organisation de défense des droits humains Viasna, environ 50 militants de l'opposition ont été interpellés par la police vendredi et pendant le weekend alors qu'ils rassemblaient des signatures pour permettre à des opposants de participer à la prochaine présidentielle.

Il s'agissait notamment de partisans du blogueur Sergueï Tikhanovski, lui-même arrêté vendredi, à qui la Commission électorale a interdit de se présenter au scrutin.

Une des principales figures de l'opposition, Mikola Statkevitch, a été arrêté dimanche alors qu'il se rendait sur les lieux d'une action de protestation à Minsk. Sa femme Marina Adamovitch a indiqué lundi que son mari se trouvait en détention et devait prochainement comparaître devant un juge. M. Statkevitch, qui avait défié Alexandre Loukachenko à la présidentielle de 2010, avait par la suite été emprisonné pendant cinq ans pour avoir organisé des manifestations contr e le gouvernement. Cette condamnation lui vaut d'être banni de la course électorale en 2020. Le Bélarus a annoncé l'organisation d'une élection présidentielle le 9 août prochain, malgré l'épidémie du nouveau coronavirus qui n'a pas épargné le pays mais que le président Alexandre Loukachenko n'a cessé de minimiser.