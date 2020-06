Le centre des médias de l'opération "Volcan de la Colère" des forces du Gouvernement d'union nationale libyen (GNA), a déclaré que les forces armées avançaient "avec force" vers l'axe de Ramleh dans le périmètre de l'aéroport de Tripoli.

L'armée libyenne a annoncé samedi "une forte avancée" dans les environs de l'axe Ramla et du périmètre de l'aéroport de Tripoli, au sud de la capitale, ainsi que la récupération d'un certain nombre de dépouilles des forces du maréchal Khalifa Haftar.

C’est ce qui ressort d’un communiqué du centre des médias de l'opération "Volcan de la Colère", publié dimanche sur sa page Facebook. Le communiqué a indiqué que "les héros de la brigade Mahjoub, qui appartient aux vaillantes forces de la région militaire centrale, avancent avec force vers l'axe de Ramleh dans le périmètre de l'aéroport de Tripoli".

Le communiqué a également souligné que les forces gouvernementales "ont pris le contrôle de deux véhicules armés et en ont détruit 6 autres".

Et de souligner que les forces "ont récupéré un certain nombre (non précisé) de corps" des forces de Haftar, "après que les re stes de la milice aient pris la fuite".

Vendredi, l'armée libyenne a annoncé que ses forces pourchassaient les forces de Haftar, dans les environs de l'aéroport de Tripoli, et qu'elles avaient réussi à contrôler des positions importantes, sans donner de détails.

Au cours des derniers jours, les forces gouvernementales libyennes ont pris le contrôle des axes de Salaheddine, Machrou’ Al-Hadhaba et Khallet al-Furjan, ainsi que les camps stratégiques de Yarmouk, Hamza et al-Tikbali, au sud de Tripoli.

En moins de deux mois, l'armée libyenne a réussi à libérer toutes les villes de la côte ouest, jusqu'à la frontière avec la Tunisie, en plus de la base stratégique "Al-Wattia" et des villes de Badr et Tiji, ainsi que la ville d'Al-Asabi'a (sud-ouest de Tripoli).

La Libye vit une crise politique et militaire opposant le GNA, internationalement reconnu, et un autre gouvernement à l'Est du pays soutenu par la chambre des représentants et des forces militaires, conduit par le maréchal Haftar depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.