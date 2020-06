L'Ethiopie a lancé deux applications mobiles pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus qui a touché jusqu'à ce dimanche un total de 1 172 personnes, selon un bilan du ministère de la Santé.

Les applications mobiles, dévoilées samedi par l'Institut éthiopien de la Santé publique et le ministère de la Santé, permettent de suivre les personnes et les alerter en cas de contact étroit avec un patient infecté par le coronavirus, et de partager l’information entre le personnel médical.

Le lancement de ces applications intervient dans le cadre des mesures prises par les autorités éthiopiennes pour lutter contre la COVID-19. A ce jour, l’Ethiopie totalise 1 172 cas confirmés après que 109 personnes aient été testées positives au COVID-19 durant les dernières vingt-quatre heures sur les 2 836 tests effectués.

Les nouveaux cas confirmés (61 hommes et 48 femmes), dont le plus jeune ayant 5 ans, sont tous des éthiopiens, dont 99 signalés dans la capitale Addis-Abeba. Trois personnes sont décédées, portant le nombre total de décès à 11 et un patient s'est remis du virus, ce qui porte le total des guéris ons à 209. Le nombre total de tests a atteint 109 451, est-il indiqué.