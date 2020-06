La Chine a envoyé dimanche deux satellites dans l'espace depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest du pays, a rapporté l'agence Chine nouvelles.

Les satellites, transportés par une fusée porteuse Longue Marche-2D, ont été placés en orbite avec succès.

Le Gaofen-9, un satellite à télédétection optique, est capable de fournir des photos avec une résolution d'environ un mètre, selon Chine nouvelles.

Il sera utilisé dans le recensement cadastral, la planification urbaine, la conception du réseau routier et les estimations de rendement des cultures, ainsi que la réduction des catastrophes, selon la même source. Il peut également servir les projets le long de "la Ceinture et la Route". L'autre satellite, HEAD-4, a été développé par HEAD Aerospace Technology Co. Ltd, entreprise basée à Pékin, a-t-on ajouté. Il peut collecter des informations depuis l'orbite, dont celles sur les navires et les avions, ainsi que sur l'Internet des objets. Il s'agissait du 333e vol des fusées porteuses de la série Longue Marche.