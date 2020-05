Parfois appelée « perte de connaissance » ou « évanouissement », bien que ces termes ne soient pas réellement adaptés, la syncope est précédée de vertiges et d’une sensation de faiblesse. Puis, elle se traduit par un état inconscient. Une personne victime de syncope reprend totalement conscience rapidement dans la plupart des cas.

Quelles sont les causes d'une syncope ?

Il existe plusieurs types de syncopes ayant des facteurs différents :

La syncope « réflexe » peut survenir lors d’une émotion forte, d’une forte douleur, d’une chaleur intense, d’une situation stressante, ou encore de la fatigue. Il s’agit d’une syncope dite « réflexe » en raison des réactions du système nerveux autonome qui se font sans que nous en ayons conscience. Il est à l’origine d’une baisse du rythme cardiaque et de la dilatation des vaisseaux sanguins qui peuvent provoquer une baisse de l’apport sanguin au cerveau et une perte de tonus musculaire, pouvant entraîner une syncope. Dans le cas de la syncope d’origine cardiaque, les différentes maladies (arythmie, infarctus, après un effort physique, tachycardie, bradycardie, etc.) peuvent être responsables d’une baisse de l’apport en sang et en oxygène au cerveau et donc d’une perte de connaissance. La syncope orthostatique est due à la baisse de la pression artérielle et à un problème de la répartition du sang dans le corps qui engendrent une baisse de l’apport en sang et en oxygène au cerveau.

Ce type de syncope peut survenir en cas de position debout prolongée, de lever brutal, de grossesse ou encore à cause de certains médicaments pouvant être à l’origine de chute de la pression artérielle (antidépresseurs, antipsychotiques, etc.). Une syncope peut aussi survenir lors d’une toux intense, de la miction ou encore lors d’une déglutition. Ces circonstances fréquentes de la vie quotidienne peuvent provoquer une baisse de tension ou une réaction « réflexe » et engendrer une syncope. Il s’agit d’une syncope dite « situationnelle ». Des facteurs neurologiques comme une crise d’épilepsie peuvent aussi être à l’origine d’une syncope.

Quelles sont les conséquences d'une syncope ?

Une syncope est généralement sans risque si elle est brève sauf si elle est d’origine cardiaque ; dans ce cas des complications peuvent survenir.

Lors d’une syncope, la chute est la plupart du temps inévitable. Celle-ci peut être à l’origine de plaies, de contusions, de fractures ou même d’hémorragies, ce qui peut la rendre plus dangereuse que la syncope elle-même.

Lorsque des personnes souffrent de syncopes à répétition, elles peuvent avoir tendance à changer leurs habitudes de vie par crainte que ça se reproduise (peur de conduire par exemple), elles peuvent devenir plus anxieuses, plus stressées et limiter leurs activités quotidiennes. Une syncope trop longue peut entraîner de graves conséquences comme un coma, des lésions cérébrales ou encore des lésions cardio-vasculaires.

Comment prévenir une syncope ?

Pour prévenir une syncope, il est conseillé d’éviter le changement brutal de la position couchée à la position debout et d’éviter les émotions fortes.

Lorsque la syncope survient, il est recommandé de s’allonger immédiatement quelque soit l’endroit, de surélever les jambes pour permettre une meilleure circulation du sang jusqu’au cœur et de contrôler sa respiration pour éviter l’hyperventilation.