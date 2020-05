Pas moins de 13 cantines scolaires seront "prochainement" réalisées dans plusieurs écoles primaires de la wilaya de Khenchela, ont rapporté, jeudi, les services de la wilaya.

En charge du dossier relatif à l’éducation au cabinet du wali, Kamel Hakasse a affirmé, à l’APS, que suite à la récente réunion tenue à la direction des équipements publics, en présence de représentants de la direction locale de l'éducation, il a été décidé d'engager les démarches administratives nécessaires pour entamer la réalisation de 13 cantines scolaires à travers plusieurs communes de la wilaya.

Le même responsable a ajouté que le financement de ces 13 cantines dans plusieurs établissements primaires sera assuré par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Il a fait savoir, par ailleurs, que les services de la direction des équipements publics, et ce, en coordination avec le cabinet du wali et la direction de l'éducation, ont inspecté les écoles concernées et se sont assurés de l’existence de l’espace nécessaire pour accueillir et concrétiser ce projet qui sera lancé "une fois que toutes les procédures administratives auront été achevées et les appels d'offres effectués".

Il s’agit de réaliser, selon ce responsable, 4 cantines scolaires dans la commune de Khenchela et 2 cantines dans chacune des communes de Ouled Rechache et Ain Touila, tandis que les communes de Bouhmama, Chechar et El Hamma bénéficieront chacune d' une seule cantine scolaire. Dans ce même contexte, il a révélé qu'après la concrétisation de ces cantines, le pourcentage d'élèves du primaire qui bénéficieront de repas chauds sera porté à 100%, contre 91% pendant l’année scolaire en cours.

La wilaya de Khenchela compte actuellement 11 cantines scolaires centrales offrant des repas chauds au profit des élèves de 105 établissements, en plus de 195 cantines scolaires indépendantes qui prennent en charge 57 000 apprenants dans le cycle primaire à travers 21 communes de la wilaya, a-t-on indiqué.