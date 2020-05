La wilaya de Boumerdes va enregistrer, durant la semaine prochaine, la relance des chantiers de 5.014 logements AADL, à travers 10 communes, a-t-on appris, samedi, du wali, Yahia Yahiatene. "Les chantiers de ces projets seront officiellement relancés, la semaine prochaine, à travers les communes de Boumerdes,

Corso, Tidjelabine, Boudouaou, Ouled Haddadj, Hammadi, Khmiss el Khechna, Zemmouri, Issers et Thenia", a indiqué le wali dans son intervention, à l’issue d’un exposé sur la situation des programmes de logements AADL, présenté durant une réunion de l’extinctif de la wilaya.

Il a, également, fait part d’un autre lot de 252 unités AADL relevant d’autres programmes, "actuellement prêt à la distribution", a-t-il dit, assurant que ces unités "seront attribuées prochainement", soit "dés parachèvement de leurs travaux d’aménagements externes actuellement en cours", a-t-il affirmé.

A ce jour, la wilaya de Boumerdes a réceptionné "5.500 logements AADL, sur un programme global de 15.814 unités affectées ces dernières années" a, encore, fait savoir Yahia Yahiatene, signalant la réalisation en cours de 4.548 autre s unités, "enregistrant des taux d’avancement appréciable", a-t-il estimé.

Dans son intervention, à l’occasion, le chef de l’exécutif de la wilaya a déclaré l’impératif de "la levée de toutes les réserves et contraintes entravant les projets de logements dans cette formule", notamment concernant "l’accélération de la régularisation de la propriété foncière" des assiettes les abritant, appelant à la " fédération des efforts de tous et à la mobilisation de tout les moyens nécessaires pour ce faire", a-t-il dit.

"Il est devenu vital de mettre en place un échéancier pour la réception de ces projets de logements", a-t-il dit, assurant "le rejet de tout retard dans les délais de livraison, avec la programmation de rencontres régulières pour le suivi de l’avancement de ces chantiers, et la consécration de cet objectif". A noter qu’un programme global de près de 89.400 logements de différents segments a été inscrit au bénéfice de la wilaya de Boumerdes, entre 2000 et 2015.