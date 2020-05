Un avion d’Air Algérie transportant des ressortissants algériens bloqués en France, suite à la suspension du trafic aérien au niveau de plusieurs aéroports du monde, en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19, a atterri samedi à l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene.

L'avion en question, un Airbus A 330, qui a décollé à 16h00 de l'aéroport international de Paris Charles De Gaulle sera suivi d'un autre avion qui quittera plus tard dans la journée, le même aéroport , a précisé à l’APS, le chargé de l'information et de la communication à Air Algérie, Amine Andaloussi.

Selon la même source, la compagnie a programmé, samedi à 20h00, un autre vol à destination du Maroc (Casablanca) pour le rapatriement des ressortissants algériens bloqués dans ce pays suite à la suspension du trafic aérien depuis mars dernier.

Ces vols s'inscrivent dans le cadre du programme de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger, en raison de la suspension du trafic aérien ,au titre des procédures prises pour la prévention contre la propagation de Covid-19 et de l'application des instructions du président de la République relatives au rapatriement de tous les ressortissants algériens bloqués à l'étranger.

Les ambassades algériennes dans les pays où des algériens sont bloqués ont pris en charge l'organisation des vols de rapatriement et la communication avec ces derniers via des courriers électroniques et des SMS.

Pour rappel, près de 300 ressortissants algériens bloqués à Londres (Royaume Uni) avaient été rapatriés le 27 mai dernier. Depuis le début de la crise sanitaire, l'Algérie a rapatrié plus de 8.000 ressortissants algériens.