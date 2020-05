Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a adressé un courrier aux différentes fédérations sportives samedi, leur demandant de maintenir les mesures de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus pour encore 15 jours, soit jusqu'au 13 juin.

"L'ensemble des infrastructures sportives devront rester fermées. Toutes les compétitions devront être reportées, tout comme les stages et regroupements des athlètes, ainsi que les assemblées des instances sportives", a indiqué le ministre dans son courrier.

Des mesures en vigueur depuis mars dernier et le début du confinement, imposé par le nouveau coronavirus et qui devaient prendre fin le 29 mai avec la fin de la prolongation pour 15 jours du confinement. Mais puisque ce dernier vient d'être prolongé une nouvelle fois, jusqu'au 13 juin, il en a été de même pour les mesures de prévention, ciblant à limiter la propagation de la pandémie.

M. Khaldi a appelé les Fédérations sportives à être "présentes sur le terrain et veiller au respect de ces recommandations", particulièrement pour ce qui est de la fermetur e des infrastructures sportives. "Les Maisons de jeunes et les Centres de loisirs doivent rester fermés, et les jumelages entre différentes associations devront être suspendus jusqu'à nouvel ordre", a encore insisté le MJS.