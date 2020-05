Au total, 106 céréaliculteurs et producteurs de fourrages de la wilaya de M’sila ont bénéficié de crédit R’fig d’une valeur de 35 millions de dinars au titre de l’actuelle saison agricole, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.

La même source a révélé à l’occasion du lancement de la campagne moisson-battage dans la région d’El Maârif, que le crédit R’fig, destiné à l’achat de semences, a bénéficié des céréaliculteurs activant dans les régions de Ouled Mansour, Hammam Dalâa, Bensrour, Bousâada et Sidi Ahmed. En plus de ce crédit, les céréaliculteurs et les producteurs de fourrages ont également bénéficié de plus de 12000 quintaux d’engrais et d’engin d’arrosage dédiés au périmètre irrigué au moyen de système à pivot de 1500 hectares, en parallèle à des campagnes de vulgarisation agricoles, a-t-on ajouté.

Il est à noter qu’une production prévisionnelle de 800 000 qx de céréales, sur une superficie totale de 19 000 ha, est attendue dans la wilaya M’sila, au terme de cette saison agricole, selon la même source qui a indiqué que cette récolte sera stockée dans les points de collecte relevant de la Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS), d’une capacité totale de stockage de 200 000 quintaux.