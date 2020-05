Plus de 1.500 masques de protection ont été offerts aux citoyens par des supporters du MC Oran, club pensionnaire de la Ligue 1 de football, dans le cadre d'une action de solidarité visant à contribuer à la lutte contre la propagation du Covid-19, selon les initateurs.

Cette opération, qui s’est déroulée au niveau du quartier populaire d’El Hamri, fief des fans du MCO et où est implanté un important marché de fruits et de légumes, a été notamment destinée aux personnes âgées, les plus exposées à ce dangereux virus, précise-t-on de même source. La contribution de cette frange de supporters oranais dans la lutte contre la propagation de la pandémie a été rendue possible grâce à des dons effectués par des amoureux du club ayant permis d’acheter cette quantité de masques, signale-t-on, soulignant que le but de cette initiative "est d’inciter les galeries des autres clubs à participer à leur tour dans la bataille contre le coronavirus".

L’opération se veut également une manière de sensibiliser la population sur la nécessité du port des masques, devenu obligatoire depuis quelques jours et ses bienfaits pour casser la chaîne de contamination, ajoutent encore les initiateurs de cette action, promettant d’entreprendre d’autres opérations du même genre dans les prochains jours.