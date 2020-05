Un vice-ministre bulgare chargé des questions d'environnement a été arrêté et inculpé pour son implication présumée dans un trafic d'importation de déchets dangereux, a annoncé le parquet samedi.

"Le vice-ministre Krassimir Jivkov faisait pression sur ses subordonnés pour autoriser des activités illégales de trafic de déchets", dont l'importation en provenance d'Italie de déchets dangereux, selon la procureure Dolka Brezachka qui a demandé son placement en détention provisoire. Au lieu d'être recyclés, la plupart de déchets étaient stockés ou brûlés sans autorisation. Les autorités bulgares et italiennes enquêtent sur cette filière dont les principaux acteurs étaient deux hommes d'affaires bulgares actifs en Bulgarie et en Italie. Ces entrepreneurs, qui possèdent notamment une usine de production de batteries, stockaient et traitaient les déchets sans avoir ni la capacité, ni l'autorisation de le faire. Une partie de leurs activités était fictive dans le but de pratiquer l'évasion fiscale, estime le parquet. Au cours d'une perquisition vendredi chez ces hommes d'affaires à Roussé, une ville bulgare sur les rives du Danube, la police a découvert une liste de noms de personnes dont ceux de propriétaires de médias et d'entrepreneurs assassinés dans les années 1990. Des sommes en millions de dollars étaient inscrites en face de certains d'entre eux.

Des soupçons portant sur un trafic illégal de déchets de l'Italie vers la Bulgarie ont été relayés par de nombreux médias bulgares ces derniers mois.