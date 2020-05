Les treize personnes interpellées mardi dernier en France, dans le cadre de l'enquête sur le charnier découvert dans un camion frigorifique en Angleterre, ont été mises en examen, a-t-on appris samedi auprès d'une source judiciaire.

Selon cette source citée par plusieurs médias français, toutes les personnes ont été mises en examen pour "association de malfaiteurs", "traite des êtres humains en bande organisée" et "aide à l'entrée ou au séjour en bande organisée" et six sont également poursuivies pour "homicide involontaire." Ces personnes auraient notamment hébergé et transporté les migrants retrouvés décédés dans un camion frigorifique le 23 octobre dernier en Angleterre. Selon une source judiciaire, les migrants sont partis d'une commune située dans le nord de la France, Bierne, en direction de Zeebruges où ils sont montées à bord du camion pour rejoindre l'Angleterre. Ces treize personnes sont de nationalités française et vietnamienne et ont été interpellées en Ile-de-France.

Une autre vague d'interpellations avait lieu simultanément en Belgique, et onze des trei ze suspects ont été mis en examen pour "trafic d'êtres humains avec circonstances aggravantes, appartenance à une organisation criminelle et faux et usages de faux", selon le parquet fédéral belge.

Citant des sources proches du dossier, plusieurs médias français indiquent ce samedi qu'un homme suspecté d'être un organisateur du réseau de trafic de migrants a été interpellé mercredi dernier en Allemagne, à la demande de la justice française.