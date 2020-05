Les îles équatoriennes des Galapagos, patrimoine naturel de l'humanité, rouvriront leurs portes au tourisme à partir du 1er juillet, a annoncé samedi le vice-président équatorien Otto Sonnenholzner.

"Nous pouvons déjà commencer à penser à l'avenir, à la réactivation, à ce que les Galapagos deviennent très bientôt la première destination touristique sûre en termes de santé", a déclaré le vice-président dans une vidéo sur son compte Twitter.

Les Galapagos accueilleront à nouveau des touristes "à partir du 1er juillet" avec des contrôles supplémentaires, a-t-il ajouté. Situées dans le Pacifique à environ 1.000 km au large des côtes et comptant quelque 30.000 habitants, les Galapagos sont la province qui compte le moins de cas de coronavirus en Equateur, avec 76 contaminations officiellement recensées jusqu'à vendredi.

L'Equateur est l'un des pays d'Amérique latine les plus touchés par le Covid-19 avec près de 38.500 cas, dont près de 3.330 décès.

Les autorités font également état de quelque 2.100 décès probables dus au virus. Au moins un tiers des 17,5 millions d'habitants de l'Equateur ont commencé lundi à reprend re progressivement leurs activités, après le confinement total décrété mi-mars pour tenter d'enrayer la progression de l'épidémie.

Le parc national des Galapagos a commencé à autoriser les habitants des îles à accéder aux plages situées dans des zones protégées mercredi.

L'activité touristique représente 75% des revenus de ces îles, dont la faune et la flore sont uniques au monde, soit environ 110 millions de dollars par an, selon le président du conseil de gouvernement de ces îles Norman Wray.