Une campagne de sensibilisation pour la prévention contre l’envenimation scorpionique a été lancée jeudi à Nâama par la direction de la protection civile de la wilaya.

Organisée de concert avec la direction de la santé et de la population et les collectivités locales, cette campagne entre dans le cadre de l’intensification des opérations de conscientisation des populations sur l’importance des mesures préventives à suivre contre cet animal mortel qui prolifère en été, a indiqué le chef de service protection à la direction de la protection civile, le capitaine Medjahed Slimane.

Une caravane, désignée pour cette opération et qui se poursuivra tout au long de la semaine, sillonnera les groupements des populations nomades et rurales et les agglomérations secondaires, ainsi que les différents quartiers des communes ayant enregistré, dans les dernières années, le plus grand nombre de cas de piqûres de scorpions, a souligné le même responsable. La wilaya de Nâama a enregistré, à fin mai en cours, trois cas de piqûres de scorpions venimeux au niveau des groupements pastoraux des communes de Tiout et de Djenine Bourezg, selon le service protection de la direction de la santé et de la population.

Le nombre de cas de piqûres durant cette période a connu une baisse par rapport à l’année dernière et ce, grâce à l’extension du réseau d’éclairage public, la multiplication des opérations d’hygiène et d’assainissement du milieu et l’amélioration urbaine des quartiers, en plus des opérations de collecte de scorpions pour la production du sérum, engagées dans le cadre du programme de wilaya de soutien et d’encouragement des associations activant dans ce domaine.

Le service de protection à la direction de la santé et de la population a confirmé la disponibilité du vaccin anti venin scorpionique au niveau des salles de soins dans différentes régions de la wilaya pour la prise en charge, durant la saison prochaine, d'éventuels cas atteints de piqûres de scorpions.