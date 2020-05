Les éléments de la Protection civile ont procédé, en outre, au repêchage et à l'évacuation vers les structures sanitaires d’Oran d’une personne décédée noyée au large de la grande plage de la commune de Marsa El Hadjaj, ajoute la même source Les secours de la Protection civile de la wilaya de Bejaia ont procédé, pour leur part, à l’extinction d’un incendie de forêt qui s’est déclenché au lieu-dit Amassine, dans la commune de Feraoun et qui a causé des pertes estimées à 7 hectares de surface de pins d’Alep et broussailles.

Concernant les intempéries ayant touché la wilaya de Bouira, les éléments de la Protection civile ont effectué plusieurs opérations d’épuisement des eaux infiltrés à travers 12 habitations bidonvilles au niveau de la commune de Bouira, suite au débordement d’oued Ouled Blil.

Dans la commune d’El Bardi (Bouira), un dispositif de surveillance a été mis en place suite à un glissement de terrain ayant provoqué des dégâts au niveau d’un pont causant la fermeture temporaire de la route, sans faire de victimes, ajoute la même source.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la protection civile ont effectué "232 opérations de sensibilisation à travers 44 wilayas (174 communes), axées sur la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de distanciation social".

Les unités de la Protection civile ont effectué, également, "294 opérations de désinfections générales à travers 48 wilayas (192 communes), ayant ciblé notamment l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés".

"Les deux opérations ont mobilisé 615 agents de la Protection civile tout grades confondus, 157 ambulances, 176 engins", précise-t-on, ajoutant que des dispositifs de surveillance ont été mis en place "dans 6 sites d’hébergement destiné au confinement à travers 4 wilayas (Alger, Khenchela, Tamanrasset et Ouargla".