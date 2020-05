Les Etats-Unis ont enregistré samedi 960 décès supplémentaires du coronavirus, ce qui porte à 103.758 le nombre total de décès depuis le début de la pandémie, selon un décompte tenu par l'université Johns Hopkins.

Le pays a recensé 1.769.776 cas de contaminations, bien plus que tout autre pays, a indiqué l'université dans la soirée.



Italie Le nombre de décès liés au COVID-19 augmente de 111 et atteint 33.340

111 autres patients COVID-19 sont morts au cours des dernières 24 heures en Italie, ce qui porte le nombre de décès dans le pays à 33.340, sur un total de 232.664 cas d'infection, selon de nouveaux chiffres publiés samedi.

A l'échelle nationale, le nombre d'infections actives a diminué de 2.484 pour atteindre 43.691, selon le département de la protection civile.

Parmi ces personnes infectées, 450 sont en soins intensifs - soit 25 de moins par rapport à vendredi - et 6.680 sont hospitalisées avec des symptômes, soit une baisse de 414 par rapport à la veille.

Les 36.561 personnes restantes, soit environ 84 personnes de moins par rapport à la veille, sont isolées à domicile sans symptômes ou avec des symptômes légers.

Les guérisons ont augmenté de 2.789 par rapport à vendredi, ce qui porte le total national à 155.633.



Belgique - OMS La Belgique réitère son soutien à l'OMS

La Belgique a réaffirmé samedi son soutien à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au lendemain de l'annonce par les Etats-Unis de la fin de leurs relations avec l’agence onusienne critiquée pour sa gestion de la pandémie du nouveau coronavirus.

"Alors que la pandémie de Covid-19 bat son plein, notre pays préconise de soutenir au mieux" l'organisation mondiale de la santé, ont souligné le vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo, le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin et la ministre de la Santé Maggie De Block, dans une déclaration conjointe. L'OMS, ont-ils relevé, joue "un rôle crucial" dans la coordination de la réponse internationale à cette pandémie, et "tente d'empêcher la propagation du virus, entre autres en distribuant du matériel médical, en déployant des équipes d'intervention rapide et en conseillant et en informant le grand public".

Ils ont mis en avant également la contribution de l'OMS à la recherche d'un traitement et vaccin, en travaillant "sur une base scientifique" tout en faisant appel aux "recommandations d'organismes composés de spécialistes issus du mo nde entier".

"Ce n'est qu'une fois la crise résolue que nous pourrons tirer des enseignements objectifs et informés.

Il sera alors opportun de proposer des améliorations aux approches de l'OMS et de ses Etats membres à l'avenir", ont soutenu les ministres belges. La déclaration assure que la Belgique continue de son côté de soutenir les efforts de l'OMS et examinera avec ses partenaires de l'Union européenne (UE) comment le pays peut continuer à les soutenir.

La Belgique qui a déjà accordé une contribution supplémentaire de 2 millions d'euros, étudie la possibilité d'une deuxième contribution du même montant, précise le texte.