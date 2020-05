La Thaïlande pourrait perdre jusqu’à 14,4 millions d’emplois cette année, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus dont les effets sont couplés à ceux de la pire sécheresse qu’a connu le pays depuis 40 ans.

Cette hécatombe économique dans un pays qui revendique fièrement le plein emploi depuis de nombreuses années a été annoncée par le Conseil national de développement économique et social (NESDC).

Sur ce total, quelques 8,4 millions de travailleurs risquent de perdre leur emploi dans les secteurs du tourisme (2,5 millions) dans le secteur industriel (1,5 million) et dans divers emplois dans le secteur des services (4,4 millions). Le secteur du tourisme emploie directement près de 3,9 millions de personnes, tandis que le secteur industriel, déjà affaibli par l’impact de la guerre commerciale Sino-américaine, compte environ 5,9 millions de travailleurs.

Suite à la pire sécheresse durant les quatre dernières décennies, plus de 6 millions d’agriculteurs sont lourdement affectés, a déclaré Thosaporn Sirisamphand, secrétaire général du NESDC. On estime que sept à dix millions de personnes sont actuellement au chômage en Thaïlande en raison des fermetures temporaires d’entreprises ordonnées dans le cadre de l’état d’urgence pour prévenir la propagation du coronavirus Covid-19. Le gouvernement thaïlandais a mis en place une allocation mensuelle de 5 000 bahts (environ 140 €) distribuée pendant trois mois à 14 millions de personnes au lieu des 9 millions prévues initialement. La Thaïlande pourrait nécessiter plus de deux ans avant de retrouver son niveau d’activité économique antérieur à la crise de la Covid-19, selon les estimations de Standard Chartered.

Standard Chartered prévoit une contraction de 5% du PIB thaïlandais en 2020, avec une forte contraction de 13% au deuxième trimestre, suivie d’une reprise progressive au second semestre.