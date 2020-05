L'Indonésie vient d'annoncer samedi la guérison de 523 malades du Covid-19 en une journée, soit un record journalier pour le pays depuis le début de la pandémie, relève dimanche des médias locaux.

Selon le dernier décompte officiel publié par le ministère indonésien de la Santé, le nombre des infections confirmées au Covid-19 en Indonésie s'est établi à 25.773 cas, dont 7.015 ont été déclarés guéris. A ce jour, l'épidémie virale a fait 1.573 décès dans ce pays du Sud-Est asiatique, avec un taux de mortalité de 6,1 %, soit un des plus élevé en Asie. Sur le plan régional, plus de la moitié des cas confirmés en Indonésie se sont produits sur Java, l'île la plus peuplée de l'archipel, tandis que le Grand Jakarta demeure la localité la plus touchée par l'épidémie dans le pays, en comptant pas moins de 7.151 infections, dont 2.003 cas de rémission et 519 décès. Samedi, Tri Yunis Miko Wahyono, épidémiologiste à l'Université d'Indonésie, a déclaré que l'amélioration de la capacité de dépistage à Java oriental était parmi les facteurs clés de l'augmentation soudaine des cas confirmés d'infection dans la province. Par ailleurs, les statistiques officielles sont considérées comme largement sous-estimées dans ce pays de plus de 260 millions d'habitants, où le taux de tests est l'un des plus bas au monde.