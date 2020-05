Une opération de distribution à titre gracieux aux citoyens de plus de 260.000 masques de protection contre la pandémie du coronavirus est en cours dans la wilaya de Saïda, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Initiée en coordination avec nombre de comités de quartiers, d'associations locales et d'organisations de l’ensemble des communes de la wilaya, cette opération a été marquée, dans la ville de Saïda, par la distribution des masques aux citoyens dans des espaces publiques et quartiers, en présence des autorités locales et des associations de bienfaisance. Parallèlement à cette opération, une campagne de sensibilisation a été entamée, à l’initiative de plusieurs intervenants, à l’instar des services de la sûreté de wilaya, de la protection civile, de même que la section locale du Croissant-Rouge algérien (CRA) et les Scouts musulmans algériens( SMA). Dans ce cadre, le président de la section locale du CRA, Benbrahim, a insisté, dans une déclaration à l’APS, sur le respect des mesures de prévention contre le coronavirus, dont le port du masque de protection et l’observatio n de la distanciation sociale. Pour répondre à la demande en masques de protection, une entreprise de production de tissage vient d’adapter son activité pour en confectionner davantage, en mobilisant le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, la Maison de l’artisanat et des métiers "Saïdi Benyebka" et des associations locales pour adhérer à cette démarche.



Sidi Bel-Abbes Poursuite de l’opération de distribution de 200000 masques de protection

L’opération de distribution de 200.000 masques de protection dont a bénéficié la wilaya en fin de semaine dernière de la part du Gouvernement, s’est poursuivie jeudi à Sidi Bel Abbes, aux fins de les mettre à la disposition des citoyens dans le cadre des mesures de protection contre le coronavirus, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Il a été procédé à la distribution de ces masques de protection par étapes à travers 15 daïras de la wilaya suivant la densité des populations pour les mettre à la disposition des citoyens et les commerçants, à travers les locaux, les marchés de proximité et agences postales et autres lieux publics, dans le cadre des efforts déployés pour faire face à la pandémie du Coronavirus, a -t-on indiqué. Selon la même source, cette opération vise à sensibiliser les citoyens, de même que les commerçants quant à l’importance du port du masque de protection et du respect des règles d’hygiène et sanitaires et la distanciation sociale pour faire face à la pandémie du coronavirus.

Cette opération de distribution a été effectuée en coordination avec les directions de l’action sociale et du Commerce, de l’Agence de développement social (ADS), le Croissant rouge algérien ( CRA), les Scouts musulmans algériens( SMA), les comités de quartiers et les services de police, a-t-on fait savoir.

Parallèlement à cela, les services de la police, de la gendarmerie nationale, de la protection civile et des collectivités locales poursuivent les opérations de sensibilisation à l’adresse des populations sur les dangers de cette maladie, l’importance de conscientisation sociale et les menaces éventuelles sur la santé et leurs conséquences en cas de non respect des règles de protection sanitaire et de distanciation.