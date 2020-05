L'Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) a fait état, samedi, du lancement, à partir de juin, de la fabrication et la commercialisation des masques de protection contre la COVID-19 et ce à travers l'ensemble des ateliers de confection.

L'ANCA a émis, sur sa page Facebook, "la possibilité de la vente directe des bavettes qui seront fabriquées dans les ateliers de confection des différentes wilayas du pays".

"Les masques protecteurs doivent répondre aux normes requises et seront vendues au juste prix (prix moyen de 30 DA/l'unité), a fait savoir l'ANCA. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des mesures relatives au confinement sanitaire et à la prévention contre la pandémie de COVID-19 visant la préservation de la santé publique et la contribution aux efforts du pays pour endiguer cette pandémie.

L'Association a indiqué que les opérations de sensibilisation à la propagation du nouveau coronavirus se poursuivaient à travers l'ensemble de ses sections au niveau de toutes les wilayas du pays, appelant au respect des mesures de prévention (port de bavette, distanciation sociale) et à la collaboration avec les instances officielles et les associations de la société civile. L’Association nationale des commerçants et artisans algériens avait indiqué, la semaine passée, qu’elle offrirait aux chefs d’ateliers de confection des facilitations pour commercialiser leurs produits en masques de protection dans le but de contribuer aux efforts nationaux de lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus.

Le Premier ministère a exhorté les citoyens, via des SMS, à l'importance du port du masque de protection et de la lutte contre la COVID-19.

Dans le cadre des mesures prises face à la pandémie, le port du masque de protection est obligatoire depuis le premier jour de l'Aïd El Fitr, précise-t-on.