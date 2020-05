Au moins quinze civils ont été tués vendredi soir dans la province du Loroum (Nord du Burkina), dans une attaque attribuée aux groupes terroristes qui opèrent régulièrement dans la zone, selon un communiqué du gouvernement diffusé samedi.

"Le 29 mai, un convoi de commerçants, venant de Titao pour Sollé, a été attaqué par des groupes armés terroristes, entre les localités de Dougouma et Ingané.

Le bilan provisoire fait de état de 15 morts, de blessés et de personnes portées disparues, et d'importantes pertes matérielles", indique le communiqué signé du ministre de la Communication, Remis Fulgance Dandjinou.

"Des renforts militaires ont été déployés et des ratissages sont en cours", souligne le ministre, par ailleurs porte-parole du gouvernement.

Les victimes sont "principalement des commerçants qui revenaient de Titao (à environ 160 km au Nord de Ouagadougou, ndlr), lorsque leur convoi a été intercepté par des individus armés", a expliqué un habitant de Titao, cité par des médias.

"Les camions étaient escortés par des +koglweogo+ (membres d'un groupe d'autodéfense local) qui figurent parmi les vict imes", a-t-il poursuivi, précisant qu'"au moins quatre femmes" figuraient "parmi les morts".

"Deux camions ont été incendiés", a-t-il ajouté. En janvier, neuf commerçants avaient été assassinés et un véhicule calciné lors d'une attaque sur ce même axe.

Craignant ces attaques récurrentes dans le Nord, les transporteurs organisent des convois accompagnés par des koglweogo qu'ils paient. L'armée escorte aussi parfois ces convois.