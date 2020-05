Le diplomate sahraoui a écrit dans un message envoyé à la directrice générale du Département de l'Afrique du Nord, de la Méditerranée et du Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération espagnole, Eva Martlinez Sanchez: "De la délégation sahraouie pour l'Espagne, je vous salue et vous transfère notre plus grand malaise face à la récente publication de la ministre espagnole des Affaires étrangères sur son compte Twitter officiel, à l'occasion de la Journée de l'Afrique", célébrée le 25 mai de chaque année.

"Dans cette publication, une carte du continent africain qui a été modifiée pour faire disparaître le drapeau de la RASD apparaît à côté de la note de félicitations", a déploré le délégué sahraoui.

Abdulah Arabi a rappelé également "que la RASD est un membre fondateur et un membre à part entière de l'Union africaine", soutenant que "cet incident constitue une provocation à la fois envers le continent africain et la RASD, nous attendons donc une rectification à cet égard".

Pour conclure, le délégué sahraoui a insisté sur le fait que "les relations bilatérales et de bon voisinage ne doivent pas altérer l'ordre international d'un autre continent qui, en tant que membre de l'Union européenne, est composé de 55 pays avec leurs drapeaux respectifs".