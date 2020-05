Lumbago, cervicalgie, sciatique... quand ces douleurs persistent, elles sont souvent liées à un déséquilibre dans notre corps.

Déformations vertébrales, mauvais appui du pied, trouble de la vision, dent manquante ? Corriger la cause du déséquilibre, c'est tout l'intérêt de la posturologie. Focus sur cette discipline. Nous avons deux yeux, deux bras, deux jambes et deux pieds a priori identiques qui contribuent, par un subtil équilibre, à nous maintenir debout sans effort, en position statique ou en mouvement. Cela n'est possible que parce que notre corps dispose de capteurs (yeux, pieds...) qui informent notre cerveau des adaptations nécessaires lorsque nous changeons d'environnement. C'est, par exemple, ce qui permet à notre posture de s'ajuster quand nous enfourchons un vélo ou que nous chaussons des skis. Mais il suffit qu'un de ces capteurs se dérègle pour que les informations perçues, puis transmises par le cerveau, soient source de déséquilibre. Conséquence : les côtés droit et gauche sont asymétriques. L'organisme s'adapte, mais au prix de tensions et de contraintes sur certaines articulations, cer- tains tendons... qui finissent par provoquer des douleurs. Point de rencontre entre les deux côtés du corps, le dos est le premier à en souffrir. Le corps est un tout dont les différentes parties in- teragissent. Ainsi, un œil gauche un peu "pa- resseux" peut avoir des répercussions jusqu'au pied droit et se traduire par des douleurs entre les omoplates. Un appui excessif sur l'intérieur du pied droitentraîne parfois un décalage du genou vers l'intérieur, puis une bascule du bas- sin que l'épaule gauche et la tête tentent de compenser en basculant du côté opposé. D'où l'apparition de douleurs. Les supprimer en prenant des médicaments n'aura qu'un effet transitoire si la cause demeure. Le travail du posturologue consiste précisément à identifier ces causes et à proposer des solutions.