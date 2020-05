Passé 50 ans, la cause la plus fréquente de douleurs dans le bas du dos et la jambe est liée à l'arthrose. Elle peut en effet entraîner un rétrécissement du canal lombaire, avec une irritation des nerfs, responsable de sciatique.

La sciatique liée à l'âge (les médecins parlent aujourd'hui de canal lombaire étroit) s'explique le plus souvent par une sténose du canal lombaire. C'est-à-dire par le rétrécissement, au bas du dos, du canal contenant les racines nerveuses qui innervent les membres inférieurs. La compression des nerfs à l'intérieur de ce canal est source de douleurs chroniques au niveau du bas du dos et des jambes lors de la marche. Et dans 90% des cas, cette "sténose lombaire" est due à l'arthrose. Les personnes de plus de 65 ans sont les plus touchées. Mais un rétrécissement du canal lom- baire n'entraîne pas forcément une gêne douloureuse. QUELS SONT LES TRAITE- MENTS POSSIBLES? Comme pour les autres lombal- gies, le traitement de première in- tention est souvent médicamenteux, basé sur des an- talgiques, des anti-inflamma- toires, et parfois - quand la douleur est très intense - de la morphine. Ce traitement permet de stabiliser les douleurs, pendant parfois plu- sieurs années. S'il ne suffit pas, le médecin peut prescrire des infiltrations de corticoïdes. Mais « Le traitement à long terme de la sténose lombaire reste la rééducation », souligne le Pr François Rannou, rhumato- logue et rééducateur. EN QUOI CONSISTE LA RÉ- ÉDUCATION ? Réalisée par un kinésithérapeute, elle vise notamment à apprendre au patient des techniques pour lutter contre la lordose lombaire, cette ten- dance à être très cambré, qui ferme encore plus le canal lombaire. L'idée est d'habituer le patient à basculer son bassin en avant lors de la marche. Un geste difficile. Ce qui explique que la rééducation peut durer plusieurs mois. Couplée à la correction d'une mauvaise position et si nécessaire à une perte de poids, la rééducation peut suffire pour retarder ou éviter une chirurgie. On peut aussi faire appel à la PCPthérapie ( pression continue profonde réalisée avec un dispositif par un médecin ou un kiné).