Une perturbation dans l’alimentation en eau potable (AEP) est enregistrée depuis hier mercredi et jeudi dans nombre de communes de l’est de la wilaya de Boumerdes en raison d’une "panne fortuite" à l’origine d’un arrêt de la production à la station de dessalement d’eau de mer de Cap Djinet (à l’Est), a t-on appris jeudi auprès de l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) de la wilaya.

La perturbation de l’AEP a touché six communes. A savoir Cap Djinet, Zemmouri, Afir, Dellys, Bordj Menail et Boumerdes, notamment les quartiers d’El Karma (Boumerdes) et Ben Younes (Zemmouri), a indiqué à l’APS la chargée de la communication auprès de l’entreprise, Amel Zioui. Une opération est "actuellement en cours en vue de la réparation de cette panne dans les plus brefs délais possibles", a-t-elle assuré. Après avoir exprimé les "regrets de l’ADE de Boumerdes pour les désagréments causés aux abonnés à cause de cet arrêt dans la distribution de l’eau potable", Mme. Zioui a affirmé que l’AEP "reprendra comme à l’ordinaire dès parachèvement des travaux de réparation de cette panne".