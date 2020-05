Plus de 124 000 têtes de cheptel contre divers types de maladies ont fait l’objet d’une campagne de vaccination à Mila, a indiqué, mercredi, l'Inspectrice vétérinaire par intérim, Lilia Benabderahmane.

A ce propos, cette responsable a affirmé, à l’APS, que le cheptel (ovin, bovin et caprin) a été vacciné contre divers types de maladies comme la fièvre aphteuse, la rage, ainsi que la peste des petits ruminants (PPR). Au total, 283 000 doses de vaccin ont été consacrées par le laboratoire vétérinaire régional de Constantine pour que cette campagne de vaccination, lancée fin décembre dernier, se poursuive jusqu'à la mi-juin prochaine après que le délai, préalablement fixé jusqu'à la mi-mai, soit prolongé par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a ajouté la même source. Mme Benabderahmane a souligné, par ailleurs, que la quantité de vaccins dont la wilaya a bénéficié renferme 40 000 doses contre la fièvre aphteuse, dont 31 092 doses ont été utilisées pour vacciner les bovins à hauteur de 78%. Aussi, ce même quota englobe 43 000 doses de vaccin antirabique, dont 30 497 doses ont été inoculées aux bovins et 168 doses destinées à vacciner les chiens de garde de troupeaux, couvrant ainsi 72% du cheptel bovin et des chiens concernés appartenant à 2 452 éleveurs, a-t-on encore détaillé. S’agissant du vaccin contre la peste des petits ruminants, la même responsable a fait savoir que la wilaya de Mila a bénéficié d'un quota de 200 000 doses destinées à vacciner les ovins et les caprins contre cette maladie, ajoutant qu'à ce jour, 93 145 têtes appartenant à 1 236 éleveurs répartis à travers les communes de la wilaya ont été vaccinées, soit 47% des têtes de cheptel concernées par l’opération. Selon la même inspectrice vétérinaire, cette campagne de vaccination s'est déroulée cette année dans de "bonnes conditions et avec un bon rythme car elle n'a pas été très affectée par la pandémie du coronavirus", assurant que la majorité des 81 vétérinaires privés agréés par la direction des services agricoles ont accompli les missions qui leurs ont été assignées. Cette même source a déclaré, par ailleurs, que l'objectif tracé par le ministère de tutelle dans le cadre de la campagne de vaccination du cheptel, et fixé à 70%, sera atteint