Six personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans une explosion présumée survenue vendredi dans une centrale hydroélectrique dans la province du Yunnan (sud-ouest).

Le département de gestion des urgences du Yunnan a déclaré que cet accident s'est produit vendredi à 11h10 dans la centrale hydroélectrique de Sinanjiang dans le district de Mojiang, alors que les ouvriers nettoyaient le tunnel de ventilation du barrage.

Les autorités ont déclaré que l'opération de secours a pris fin, et que la vie des blessés n'est pas en danger.

Une enquête a été ouverte sur la cause de l'accident.